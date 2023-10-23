Kecanduan Sabu, Pria di Palembang Rampas HP Anak Tirinya

PALEMBANG - Diduga kecanduan narkoba jenis sabu, Selamet Riansyah (31), warga Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat I Palembang nekat merampas handphone milik anak tirinya sendiri.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Haris Dinzah mengatakan, bahwa aksi perampasan handphone tersebut terjadi, Jumat (20/10/2023) lalu, sekitar pukul 07.16 WIB, di kediaman pelaku.

"Peristiwa ini berawal saat korban M Rasyid (16), yang merupakan anak tirinya hendak pergi sekolah. Lalu pelaku langsung mendekati korban dan merampas handphone miliknya," ujar Haris, Senin (23/10/2023).

Haris menjelaskan, korban tidak mengetahui jika pelaku adalah ayah sambung korban lantaran pelaku langsung kabur usai merampas handphone miliknya. Selanjutnya, korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polrestabes Palembang.

"Pelaku sudah kita tangkap atas laporan korban. Pelaku nekat melakukan aksi perampasan handphone terhadap anak tirinya sendiri karena diduga kecanduan narkoba dan tidak memiliki pekerjaan," jelasnya.

Selain diduga kecanduan narkoba dan tidak mempunyai pekerjaan, kata Haris, berdasarkan informasi yang diterima pelaku juga tidak harmonis dengan ibu korban, dan diketahui sudah 10 hari pisah ranjang.

"Jadi dari pengakuannya, pelaku ini sudah tidak boleh pulang ke rumah lantaran tak ada pekerjaan, dan sering mencuri barang-barang di dalam rumahnya sendiri," jelasnya.