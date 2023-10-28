Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebelum Ditemukan Tergantung di Dapur, Wanita di Bandar Sari Sempat Cekcok dengan Suami

Yuswantoro , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |10:20 WIB
Sebelum Ditemukan Tergantung di Dapur, Wanita di Bandar Sari Sempat Cekcok dengan Suami
Seorang wanita ditemukan tewas tergantung/Foto: Polisi
A
A
A

 

WAY KANAN - Terungkap sebelum seorang wanita yang ditemukan tewas tergantung dan diduga bunuh diri di Kampung Bandar Sari, ternyata sebelumnya diduga sempat terjadi cekcok dengan suaminya sendiri, Sabtu (28/10/2023).

Informasi tersebut didapatkan MPI dari Kepala Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Tarwani. Ia menerangkan korban wanita yang ditemukan tewas tergantung tersebut, diduga selalu ribut sama suaminya hingga menjelang kematiannya.

 BACA JUGA:

"Ceritanya begini, dia ribut terus, cekcok sama suaminya," ungkap Kepala Kampung Tarwani.

Lebih lanjut Tarwani menuturkan bahwa sebelum korban ditemukan meninggal tergantung yang diduga gantung diri, korban dan suaminya sempat pisah tempat tidur, yang suami di dalan kamar sedang korban atau sang istri tidur di luar kamar.

"Sementara informasi dari suami korban, tidurnya terpisah, yang satu perempuan (korban) diluar, suami di kamar," ujar Tarwani.

 BACA JUGA:

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Yudhianto menerangkan bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB suami korban meminta tolong ke warga (saksi N) memberitahukan bahwasanya istrinya bunuh diri.

Selanjutnya saksi langsung menghubungi perangkat Kampung, setelah dicek oleh tim medis Puskesmas Way Tuba menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia.

Pasca menerima laporan dari perangkat Kampung terkait dengan adanya dugaan salah seorang warga yang gantung diri tersebut, petugas Polsek Way Tuba bersama Tim Inafis dan Sidokkes Polres Way Kanan menuju ke TKP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IRT Cekcok Gantung diri Bunuh Diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement