Sebelum Ditemukan Tergantung di Dapur, Wanita di Bandar Sari Sempat Cekcok dengan Suami

WAY KANAN - Terungkap sebelum seorang wanita yang ditemukan tewas tergantung dan diduga bunuh diri di Kampung Bandar Sari, ternyata sebelumnya diduga sempat terjadi cekcok dengan suaminya sendiri, Sabtu (28/10/2023).

Informasi tersebut didapatkan MPI dari Kepala Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Tarwani. Ia menerangkan korban wanita yang ditemukan tewas tergantung tersebut, diduga selalu ribut sama suaminya hingga menjelang kematiannya.

"Ceritanya begini, dia ribut terus, cekcok sama suaminya," ungkap Kepala Kampung Tarwani.

Lebih lanjut Tarwani menuturkan bahwa sebelum korban ditemukan meninggal tergantung yang diduga gantung diri, korban dan suaminya sempat pisah tempat tidur, yang suami di dalan kamar sedang korban atau sang istri tidur di luar kamar.

"Sementara informasi dari suami korban, tidurnya terpisah, yang satu perempuan (korban) diluar, suami di kamar," ujar Tarwani.

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kapolsek Way Tuba Iptu Yudhianto menerangkan bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WIB suami korban meminta tolong ke warga (saksi N) memberitahukan bahwasanya istrinya bunuh diri.

Selanjutnya saksi langsung menghubungi perangkat Kampung, setelah dicek oleh tim medis Puskesmas Way Tuba menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia.

Pasca menerima laporan dari perangkat Kampung terkait dengan adanya dugaan salah seorang warga yang gantung diri tersebut, petugas Polsek Way Tuba bersama Tim Inafis dan Sidokkes Polres Way Kanan menuju ke TKP.