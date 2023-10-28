Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Pranowo Ultah, Relawan Rayakan Bersama Penyanyi Jalanan dan Anak Yatim di Lebak

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:18 WIB
Ganjar Pranowo Ultah, Relawan Rayakan Bersama Penyanyi Jalanan dan Anak Yatim di Lebak
Relawan Rayakan Ultah Ganjar Bersama Anak Yatim/ist
LEBAK- Penyanyi jalanan hingga anak-anak yatim ikut bergembira memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 calon Presiden Ganjar Pranowo dalam acara yang digelar sukarelawan Ganjar Untuk Semua (GUS) di Kabupaten Lebak, Banten.

Acara tersebut juga dimeriahkan berbagai penampilan seni, mulai dari grup musik hingga pembacaan puisi dari para pemuda yang tergabung dalam Komunitas Penyanyi Jalanan.

"Kami memperingati Hari Ulang Tahun Pak Ganjar di tanggal 28 Oktober ini di mana alhamdulillah teman-teman KPJ menciptakan tiga lagu khusus, spesial untuk ulang tahunnya Pak Ganjar," ujar Koordinator GUS, Ahmad Wahyudin Nasyar, Sabtu (28/10/2023).

Melalui kreasi musik dan puisi yang ditampilkan, mereka menunjukkan kekaguman, rasa cinta, harapan dan doa bagi Ganjar Pranowo sebagai sosok Calon Presiden yang diinginkan masyarakat.

Selain itu, para sukarelawan GUS juga mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat dan rahmat dari Allah Ta’ala dengan cara memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum dhuafa di tengah acara.

"Harapan dari kami, mudah-mudahan Bapak Ganjar diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan bisa menjadi pemimpin bangsa yang kuat dan hebat tentunya," ujar Ahmad Wahyudin.

Dia juga terkesan saat menyaksikan penampilan musik dari para penyanyi jalanan terlebih mereka secara sukarela menciptakan tiga judul lagu untuk Ganjar yang turut dibawakan malam itu.

"Luar biasa, sepertinya dari dahulu KPJ tidak pernah ikut terlibat dalam politik tapi hari ini mereka menyatakan sikap bahwa mereka tertarik mendukung sosok Ganjar Pranowo menjadi presiden," katanya.

Setelah berdialog dengan para penyanyi jalanan itu, Ahmad mengatakan dukungan mereka disebabkan oleh kekaguman terhadap figur Ganjar Pranowo yang dianggap peduli kepada para pemuda dan budaya.

"Alasannya, mereka meyakini sosok Pak Ganjar adalah sosok yang peduli terhadap budaya dan peduli terhadap anak-anak jalanan dan peduli terhadap para pemuda. Sosok yang sangat peduli terhadap milenial yang ada di Indonesia," kata Ahmad.

Di tengah acara, para penonton maupun penampil bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ganjar Pranowo dan mendoakannya agar terpilih menjadi Presiden bersama Mahfud MD sebagai Wakil Presiden 2024-2029.

