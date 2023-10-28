Advertisement
HOME NEWS JABAR

Rumah Panggung di Garut Kebakaran, Seorang Lansia Tewas Terpanggang

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |12:32 WIB
Rumah Panggung di Garut Kebakaran, Seorang Lansia Tewas Terpanggang
Rumah panggung hangus terbakar dan tewaskan lansia/Foto: Ist
GARUT - Seorang lansia tewas terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jumat (27/10/2023) tengah malam. Lansia bernama Mariah (65) itu terbakar hidup-hidup saat rumah panggung miliknya di Kampung Cieuning RT02 RW 02, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cisurupan, dilalap api sekira pukul 23.00 WIB.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, korban sehari-hari menempati rumah tersebut seorang diri.

