Rumah Panggung di Garut Kebakaran, Seorang Lansia Tewas Terpanggang

GARUT - Seorang lansia tewas terbakar dalam peristiwa kebakaran di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jumat (27/10/2023) tengah malam. Lansia bernama Mariah (65) itu terbakar hidup-hidup saat rumah panggung miliknya di Kampung Cieuning RT02 RW 02, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cisurupan, dilalap api sekira pukul 23.00 WIB.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, korban sehari-hari menempati rumah tersebut seorang diri.

