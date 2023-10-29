Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Beri Kejutan Ultah untuk Ganjar: Presiden Kita, Semoga Diberikan Kekuatan!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |02:44 WIB
Yenny Wahid berikan kejutan ultah untuk Ganjar. (Foto: Bachtiar Rojab)
JAKARTA - Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid. Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) turut memberikan kejutan ulang tahun ke Bacapres Ganjar Pranowo di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Sabtu (28/10/2023).

"Mas Ganjar presiden kita, selamat ultah ke-55 mas, semoga selalu dalam perlindungann Allah SWT,” ujar Yenny di acara inovasi anak muda bertajuk Generasi Penggerak Merebut Masa Depan (GPMMD).

Tak hanya berdoa kemenangan bagi Ganjar Pranowo, Yenny juga berdoa agar Ganjar diberikan kekuatan untuk bisa memimpin bangsa Indonesia.

"Semoga diberikan kekuatan kebugaran dan keselamatan dalam memimpin negara ini ke depannya nanti," paparnya.

Kocak, Ini Momen Ganjar Pinjam Kacamata Mahfud MD di Acara GPMMD 

Diketahui, BGanjar Pranowo mendapat kejutan dan ucapan ulang tahun dari putra-putri Indonesia. Momen kebahagian itu terjadi saat Ganjar dan Mahfud MD menjadi panelis dalam acara bertajuk Generasi Penggerak Meraih Masa Depan (GPMMD) di Jakarta Concert Hall (JCH), iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).

Momen kejutan itu terjadi setelah seluruh ide inovatif telah dipaparkan oleh lima pemuda yang hadir. Saat pembawa acara Indra Jegel dan Echa hendak menutup acara, keduanya pun mempersembahkan tampilan video.

