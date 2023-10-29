Resmikan 16 Titik Sumber Air, Menhan: Kita Punya Teknologi Cari Air yang Sangat Baik

BANYUMAS – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto secara serentak meresmikan 16 titik air di 5 kabupaten di Jawa Tengah di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (29/10/2023).

Total 16 titik air tersebut di antaranya 7 titik di Kabupaten Banyumas, 3 titik di Kabupaten Blora, 3 titik di Kabupaten Boyolali, 2 titik di Kabupaten Purworejo dan 1 titik di Kabupaten Kendal.

Menhan Prabowo menyampaikan rasa bahagianya karena Kementerian Pertahanan bersama Tim Unhan RI telah banyak membantu rakyat di berbagai wilayah terutama terkait kebutuhan air bersih.

“Kita bisa membantu rakyat di mana-mana. Mungkin sampai akhir Desember yang sudah dihasilkan 108 titik air. Saya berharap target kita bisa sampai 200 dan kalau bisa lebih,” ujarnya.

“Kita punya teknologi yang bisa mencari air dengan akurasi yang sangat baik. Dari sekian ratus titik yang sudah kita hasilkan, bisa dikatakan keberhasilannya 100 persen. Belum ada titik yang gagal. Belum ada titik yang kita bor kosong. Ini suatu prestasi,” tutur Menhan.