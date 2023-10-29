Relawan Ganjar Dorong Partisipasi Politik Pemuda pada Pemilu 2024

SURABAYA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalang Orang Muda Ganjar (OMG) Jawa Timur (Jatim) mengadakan seminar dan diskusi bertajuk 'Pemuda dalam Lingkaran Elektoral Politik Indonesia' pada Sabtu 28 Oktober 2023.

Acara yang dilaksanakan di Hotel Narita Surabaya di Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jatim, itu dihadiri ribuan relawan pendukung Ganjar lainnya di Jawa Timur.

Mereka juga menggandeng Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud Jatim, Budi Sulistyono Kanang dan Rektor Universitas Dr. Soetomo, Siti Marwiyah sebagai pembicara dalam seminar tersebut.

Koordinator Wilayah OMG Jatim, Agung Wirya Saputra menjelaskan, tema ini diambil dengan harapan bisa mendorong partisipasi politik kalangan pemuda dalam pemilu.

"Berdasarkan survei, angka pemilih milenial ini sangat tinggi. Bahkan termasuk pemilih yang paling tinggi. Kami tidak mau narasi mengenai pemilu ini tidak sampai secara konkret pada pemilih pemula. Sehingga kita mengangkat isu itu," ujar Agung, dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (29/10/2023).

Dia berharap, anak muda bisa melek politik dan terhindar dari narasi dari kampanye yang bisa memecah belah persatuan bangsa.

"Itu adalah bagian dari langkah kami untuk mengkonsolidasikan gerakan melek politik yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang cukup sebagai pemilih. Supaya ketika pemilu tidak mudah tergiring opini atau kampanye negatif," tuturnya.

Sementara itu, rektor Universitas Dr. Soetomo Siti Marwiyah mengapresiasi seminar dari relawan OMG Jatim. Menurutnya, para relawan telah ikut andil dalam mendorong peran politik kalangan anak muda dalam kesuksesan pemilu.

Sebab menurutnya, peran pemuda pada pemilu sebelumnya terbilang minim. Dia pun berharap agar relawan bisa mendongkrak partisipasi anak muda pada pemilu 2024 nanti.

"Saya sangat mengapresiasi yang luar biasa karena anak muda peduli pada kegiatan bagaimana sosialisasi terlibat dalam pemilu. Kita tahu dalam pemilu sebelumnya, anak muda banyak tidak terlibat dalam konteks penggunaan suara," katanya.