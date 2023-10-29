Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral! Motor Bonceng 5 Melintas di Jalur Cepat Jembatan Suramadu

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:39 WIB
Viral! Motor Bonceng 5 Melintas di Jalur Cepat Jembatan Suramadu
Motor bonceng lima melintasi jalur cepat Jembatan Suramadu (Foto: Istimewa)
A
A
A

BANGKALAN - Video yang menampilkan motor bonceng lima melintasi jalur cepat Jembata Suramadu jadi viral di media sosial. Polisi yang mengetahui video tersebut mengingatkan bahwa hal itu sangat berbahaya.

Pihak kepolisan menginginkan, aksi tersebut sangat berbahaya karena kendaraan yang tak memadai untuk ditumpangi lima orang sekaligus.

Pada video yang beredar, nampak pengendara motor yang melaju dari arah utara melewati jalur tengah yang merupakan jalur cepat di Jembatan Suramadu.

Terlihat, pengendara motor tersebut membonceng empat orang sekaligus. Yakni dua orang dewasa di bagian belakang, serta dua orang anak-anak di bagian depan.

Dari lima orang tersebut, hanya dua di antaranya yang memakai helm. Sementara tiga lainnya tak dilengkapi helm.

