Gelar Dialog Publik, Relawan Sosialisasikan Visi Misi Ganjar-Mahfud di Takalar

TAKALAR – Relawan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Gerakan Panrannuangku Takalar, melakukan sosialisasi visi-misi dan program Ganjar lewat dialog publik bertema 'Menakar Calon Presiden 2024' di Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah Gerakan Panrannuangku Takalar, Ichsan Ariansyah mengatakan, dialog itu bertujuan untuk mengenalkan figur Ganjar Pranowo, dengan menghadirkan politisi dan budayawan setempat.

"Hari ini adalah dialog publik di mana kita mendatangkan beberapa narasumber dari politisi daerah, ada yang dari budayawan kemudian dari unsur relawan," ujar Ichsan Minggu (29/10/2023).

Dialog tersebut kata dia dilakukan agar sosok Capres 2024 Ganjar Pranowo bisa semakin dikenal luas, terutama oleh kalangan milenial dan masyarakat di Kabupaten Takalar.

"Kegiatan ini untuk memperkenalkan sosok Pak Ganjar kepada masyarakat terutama kaum milenial kemudian masyarakat luas, sebagaimana mungkin Pak Ganjar ini bisa dikenal sampai ke masyarakat paling bawah," jelas Ichsan.

Sukarelawan Gerakan Panrannuangku Takalar berupaya melebarkan kegiatan positif dan bermanfaat dengan turun langsung bersama masyarakat.

BACA JUGA: Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial Rawat Kuliner Tradisional Suku Pakpak

Melalui dialog publik, dia berharap masyarakat dapat lebih mengetahui visi-misi dan program Ganjar sehingga dapat ikut mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang.

"Harapan kami sebagai relawan setelah kegiatan ini mudah-mudahan masyarakat lebih mengenal Pak Ganjar, kemudian Pak Ganjar bisa dipilih, diminati oleh masyarakat Kabupaten Takalar untuk dipilih di 2024 mendatang," ucap Ichsan.

Selain visi-misi, dalam dialog itu Gerakan Panrannuangku Takalar juga menyampaikan poin penting ke peserta yang hadir, terkait kinerja Ganjar Pranowo selama menjadi anggota DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah dua periode.