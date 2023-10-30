Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Romo Magnis Minta Jadi Guru Bangsa Saja

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |05:00 WIB
Humor Gus Dur: Romo Magnis Minta Jadi Guru Bangsa Saja
Humor Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Sahabat Gus Dur, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis pernah bertanya tentang aktivitas politik dan kebangsaan Gus Dur. Hal itu ditanyakan oleh Romo Magnis Setahun sebelum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggal dunia, dan menjelang ulang tahunnya pada 2008.

Pertanyaan Romo Magnis tersebut lantaran mengingat kondisi politik yang menimpanya pada 2001 silam, Romo Magnis bertanya mengapa Gus Dur tidak juga berhenti dari kegiatan politik?

Mengapa tidak cukup menjadi guru bangsa saja?

Gus Dur tidak mau berhenti dari hiruk-pikuk politik yang menurutnya tetap bisa menjadi saluran aspirasi kepentingan bangsa.

Dua minggu kemudian di perayaan ulang tahunnya, ia mengatakan dalam ceramahnya: “Ya, Romo Magnis meminta supaya saya berhenti dari politik, tapi sekarang belum. Kalau yang lain nggak berani bilang seperti itu ke saya,” canda Gus Dur disambut tawa Romo Magnis, dilansir dari NUOnline, Senin (30/10/2023).

(Fakhrizal Fakhri )

      
