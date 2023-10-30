Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Festival Layangan, Relawan Bergerak Menangkan Ganjar Pranowo Satu Putaran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |23:19 WIB
Gelar Festival Layangan, Relawan Bergerak Menangkan Ganjar Pranowo Satu Putaran
Festival layang-layang Ganjar Pranowo di Banten (Foto: istimewa/Okezone)
PANDEGLANG - Warga Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengadakan kegiatan pesta rakyat festival layang-layang.

Festival layang-layang yang diinisiasi oleh sukarelawan Ganjar Pranowo dan pemuda setempat itu mendapat dukungan dan antusias dari masyarakat.

Ada ratusan peserta yang ikut dalam kegiatan festival layang-layang tersebut. Mereka menghias layangan sedemikian rupa agar mendapatkan kualitas layangan terbaik saat diterbangkan.

"Pesertanya dari berbagai kampung, ada sekitar 130 peserta yang ikut," kata Andika salah satu panitia lomba layang-layang bersama relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam siaran persnya, Senin (30/10/2023).

Selain bertujuan untuk hiburan atau mengisi kekosongan di akhir pekan, kegiatan tersebut pula merupakan sarana silaturahmi dan memperkuat jaringan antara pecinta Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD bersama masyarakat.

"Festival lomba layang-layang yang diselenggarakan oleh pemuda dan relawan pak Ganjar," katanya.

Kemudian bermain layang-layang pun merupakan tradisi budaya yang kerap dilakukan masyarakat saat musim karau.

Ke depan Relawan Ganjar akan terus mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama kegiatan pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan untuk membuka lapangan kerja. Hal ini dinilai penting untuk mengentaskan masalah pengangguran di Banten.

Sementara, salah satu peserta bernama Kiwong mengaku senang bisa mengikuti kegiatan lomba layang-layang tersebut.

