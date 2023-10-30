KKB Bakar Alat Berat dan Serang Pos TNI, Kapolda: Itu Hoaks dan Propaganda

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengklaim telah melakukan pembakaran terhadap satu unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Papua Barat.

KKB juga mengklaim menyerang Pos TNI dan menembak satu prajurit TNI.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga membantah kabar tersebut. Dia menyatakan bahwa pernyataan KKB murni hoax dan propaganda.

Usai pembakaran satu unit alat berat eksavator di Kampung Ayata saat ini situasi kamtibmas di wilayah itu kembali kondusif.

KKB atau yang mengklaim diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Tak hanya mengklaim melakukan pembakaran terhadap satu alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas di Kampung Ayata.

KKB pimpinan Arnoldus Kocu mengkalim telah menyerang Pos TNI yang tak jauh dari lokasi pembangunan Puskesmas dan menembak satu personil TNI.