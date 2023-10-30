Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Dipimpin Gus Ali Gondrong, Puluhan Ribu Jamaah Ikuti Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran

Zannuar Setiadji , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |02:06 WIB
Dipimpin Gus Ali Gondrong, Puluhan Ribu Jamaah Ikuti Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran
Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran. (Foto: Zannuar Setiadji)
A
A
A

KARANGANYAR - Puluhan ribu jamaah Mafia Sholawat yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti acara Sholawat Kebangsaan Menjemput Ganjaran. Para jamaah sekaligus mendoakan untuk kesehatan dan kebaikan Ganjar Pranowo yang pada tanggal 28 Oktober 2023 berulang tahun yang ke-55.

Dalam kesempatan tersebut, drs. KH Mohammad Ali Shodiqin alias Gus Ali Gondrong menyebut bahwa memasuki tahun politik, sholawat yang bersifat menyejukkan sangat diperlukan untuk mendinginkan suasana.

 BACA JUGA:

Tensi politik acap kali menyebabkan terjadinya potensi disintegrasi antar anak bangsa karena perbedaan pandangan maupun pilihan politik. Gus Ali meminta para jamaah secara khusus dan masyarakat untuk dapat memilih sesuai hati nurani masing-masing. Namun dirinya telah memantapkan diri mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD.

BACA JUGA:

Berantas Praktik KKN dalam Penegakan Hukum, Ganjar Pranowo Tekankan APH yang Imparsial 

“Ganjar-Mahfud diharapkan mampu merampungkan isu-isu bangsa yang dianggap tengah dalam kondisi krisis, yakni masih maraknya praktik korupsi hingga isu radikalisme, ditambah keduanya memiliki latar belakang sebagai warga nahdliyin yang berintegritas dan sangat tegas,” ucap Gus Ali, Minggu (29/10/2023). 

Halaman:
1 2
      
