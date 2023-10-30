Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Dorong Kreativitas, Mak Ganjar Latih Emak-Emak di Jatim Bikin Souvenir

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:09 WIB
Dorong Kreativitas, Mak Ganjar Latih Emak-Emak di Jatim Bikin Souvenir
Relawan Mak Ganjar latih emak-emak di Jatim buat souvenir (Foto: Ist)
A
A
A

 

JATIM - Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo, yakni Mak Ganjar menggelar pelatihan kreasi souvenir dari akrilik kepada emak-emak. Pelatihan yang dilakukan di Jalan Pawukir, Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur untuk mendorong kreativitas tanpa batas kaum perempuan.

Pelatihan digelar pada Minggu 29 Oktober 2023. Lewat pelatihan tersebut bisa menjadi wadah untuk memfasilitasi ruang gerak perempuan dalam berinovasi menciptakan suatu karya atau kerajinan tangan.

"Jadi, kegiatan hari ini kami adakan di Batu. Kebetulan Batu ini banyak usaha bunga, jadi kami mendorong untuk warga sekitar bisa mengembangkan bisnisnya melalui kerajinan akrilik," ujar Perwakilan Mak Ganjar Jatim, Vivin Wulandari dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (30/10/2023).

Lewat pelatihan ini, relawan Bacapres Partai Perindo itu membekali para peserta keterampilan mengolah souvenir dari akrilik seperti plakat wisuda, ucapan selamat ulang tahun, dan lain lainnya. Dengan ketrampilan yang dimiliki bisa menjadi peluang bisnis bagi emak-emak. Sehingga mereka bisa menghasilkan uang meski hanya berada di rumah.

"Kami menawarkan inovasi usaha untuk warga sekitar bisa jadi tidak hanya jualan bunga segar saja. Karena lagi tren, bahan bakunya mudah didapat, dan cara pembuatannya lebih simpel, sepertinya lebih gampang untuk dilakukan di rumah untuk menambah penghasilan," kata Vivin.

Vivin menambahkan, pelatihan yang diberikan berubah mengkreasikan bahan dasar akrilik menjadi terkesan mewah. Sehingga menjadi sebuah souvenir yang memiliki nilai jual di masyarakat.

"Kami ingin mendorong kreativitas emak-emak tanpa batas di wilayah Batu sini agar mereka juga ikut berdaya. Tentu untuk mendorong warga sekitar supaya ekonomi Indonesia bisa bangkit," tuturnya.

