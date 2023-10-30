Pak Ogah Dibacok di Cimahi, Polisi Buru Pelaku

CIMAHI - Polisi membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus pembacokan terhadap seorang sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau lazim disebut Pak Ogah di Kota Cimahi, Jawa Barat, bernama Latief Nurochman (28).

Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Encep Kartawiria-Ciawitali, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pada Sabtu (28/10/2023) malam. Saat itu, korban tengah mengatur lalu lintas di persimpangan sekitar pukul 20.00 WIB ketika korban sedang menjalankan aktivitasnya.

"Berdasarkan petunjuk pimpinan, tim khusus berisikan anggota Satreskrim dan Polsek Cimahi dibentuk untuk mengidentifikasi pelakunya," ungkap Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Pihah kepolisian menduga pelaku pembacokan yang diketahui menggunakan sepeda motor itu berjumlah lebih dari dua orang.

"Untuk motif masih belum (diketahui), termasuk pelakunya apakah terafiliasi dengan kelompok motor tertentu atau atas nama pribadi," kata Gofur.

Sebelumnya, Lurah Citeureup Rusli mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, peristiwa pembacokan terhadap korban yang merupakan warga Gang Tirta Sona, RT 05/08, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi itu menegur pengendara roda dua yang melintas di lokasi kejadian.