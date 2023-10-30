Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pak Ogah Dibacok di Cimahi, Polisi Buru Pelaku

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |20:28 WIB
Pak Ogah Dibacok di Cimahi, Polisi Buru Pelaku
Pak ogah dibacok di Cimahi, polisi buru pelaku. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

CIMAHI - Polisi membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus pembacokan terhadap seorang sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau lazim disebut Pak Ogah di Kota Cimahi, Jawa Barat, bernama Latief Nurochman (28).

Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Encep Kartawiria-Ciawitali, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pada Sabtu (28/10/2023) malam. Saat itu, korban tengah mengatur lalu lintas di persimpangan sekitar pukul 20.00 WIB ketika korban sedang menjalankan aktivitasnya.

"Berdasarkan petunjuk pimpinan, tim khusus berisikan anggota Satreskrim dan Polsek Cimahi dibentuk untuk mengidentifikasi pelakunya," ungkap Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat saat dihubungi, Senin (30/10/2023).

Pihah kepolisian menduga pelaku pembacokan yang diketahui menggunakan sepeda motor itu berjumlah lebih dari dua orang.

"Untuk motif masih belum (diketahui), termasuk pelakunya apakah terafiliasi dengan kelompok motor tertentu atau atas nama pribadi," kata Gofur.

Sebelumnya, Lurah Citeureup Rusli mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, peristiwa pembacokan terhadap korban yang merupakan warga Gang Tirta Sona, RT 05/08, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi itu menegur pengendara roda dua yang melintas di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement