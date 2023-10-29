Pak Ogah di Cimahi Dibacok Pengendara, Alami 13 Jahitan di Kepala

CIMAHI - Seorang sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) atau lazim disebut Pak Ogah di Kota Cimahi, Jawa Barat bernama Latief Nurochman (28) jadi korban pembacokan yang dilakukan pengendara pada Sabtu 28 Oktober 2023, malam.

Aksi brutal yang dilakukan orang tak dikenal (OTK) itu terjadi di Jalan Encep Kartawiria-Ciawitali, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ketika korban mengatur lalu lintas di persimpangan sekitar pukul 20.00 WIB.

"Betul, kami dapat informasi soal pembacokan dari petugas Linmas. Kemudian staf kelurahan langsung mendatangi lokasi kejadian," ungkap Lurah Citeureup, Rusli Sudarmadi saat dihubungi, Minggu (29/10/2023).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, terang Rusli, peristiwa pembacokan terhadap korban yang merupakan warga Gang Tirta Sona, RT 05/08, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi itu menegur pengendara roda dua yang melintas di lokasi kejadian.

"Jadi korban yang sedang mengatur lalulintas ini menegur pelaku yang saat itu menggunakan sepeda motor. Infonya pelaku itu pergi dulu, kemudian balik lagi. Dia sudah bawa senjata tajam lalu membacok korban yang masih di lokasi," kata Rusli.

Akibat pembacokan itu, korban mengalami luka pada bagian kepala. Dengan darah yang masih bercucuran, Pak Ogah itu kemudian dilarikan ke RSUD Cibabat oleh warga yang ada di lokasi kejadian.

"Korban mengalami luka di kepala sekarang sudah mendapatkan penanganan. Total informasinya 13 jahitan di kepala," ucap Rusli.