Penjual Ikan Dipalak dan Dianiaya, Sabit Menancap di Helm

SENTANI - Tidak terima dipalak dan dianiaya, pria inisial D (53) yang merupakan penjual ikan keliling di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, menikam satu dari tiga pemuda yang melakukan pemalakan di Belakang Kantor Basarnas, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu, 28 Oktober 2023 pagi.

Diketahui, para pelaku melakukan pemalakan dan penganiayaan pada korban lantaran dalam pengaruh minuman keras (Miras). Sabit para pelaku pun menancap di helm korban saat melakukan penganiayaan.

Kapolsek Sentani Kota AKP Zakarias Siriyey, ketika dikonfirmasi Minggu membenarkan adanya laporan terkait kasus penganiayaan tersebut. Kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (Sajam) tersebut terjadi antara korban yang juga pelaku penikaman berinisial D (53) seorang penjual ikan dengan tiga (3) orang pemuda masing-masing berinisial TH (24), JD (26) dan SY (masih buron/dalam pencarian) yang diketahui dalam pengaruh Miras.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan keterangan korban pemalakan dan penganiayaan berinisial D, yang merupakan pedagang ikan (keliling) menggunakan sepeda motor. Saat itu D sedang melayani pembeli, tiba-tiba salah satu pelaku pemalakan yang juga korban penikaman berinisial TH mendatangi D untuk meminta ikan. Namun korban D tidak terima, karena pelaku TH mengambil ikan terlalu banyak," ungkap Kapolsek Sentani Kota AKP Zakarias Siriyey, Minggu (29/10/2023).

Atas kejadian tersebut, lanjut AKP Zakarias Siriyey menyampaikan, kemudian terjadi pertengkaran antar D dan TH. Di mana, pelaku pemalakan TH memukul korban D, sehingga korban menjauh dari motornya yang digunakan untuk menjual ikan.

"Melihat hal tersebut, pelaku lain berinisial JD langsung mendatangi korban D dengan sebilah sabit dan langsung membacok kepala korban sebanyak 3 kali. Di mana, bacokan ketiga itu tepat mengenai helm yang dipakai korban D hingga tembus mengenai pelipis korban bagian sebelah kiri," bebernya.

Mengalami hal tersebut, korban D tidak terima lalu menikam TH (24) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik hingga mengenai dada TH.