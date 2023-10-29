Buron Berhari-hari, Pembacok Tukang Parkir di Limbangan Garut Ditangkap

GARUT - Pria asal Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, berinisial IS (44) ditangkap polisi atas tuduhan pembacokan yang dilakukannya beberapa waktu lalu. IS disebut-sebut telah membacok seorang korban bernama Pikri (30), warga Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Rabu, 11 Oktober 2023.

Saat itu korban yang berprofesi sebagai juru parkir pabrik sepatu di Kecamatan Limbangan, dibacok secara tiba-tiba di bagian punggung oleh IS. Menurut keterangan yang diterima aparat kepolisian dari sejumlah saksi, korban tengah bekerja memarkirkan kendaraan sesaat sebelum dibacok.

"Saat itu korban sedang memarkirkan kendaraan, tiba-tiba didatangi oleh pelaku yang langsung membacokan sebilah golok pada bagian punggung. Seketika korban terjatuh sementara pelaku melarikan diri ke arah Bandung sewaktu dilerai oleh warga," kata Kapolsek Limbangan Kompol Uun Suhendra, Minggu (29/10/2023).

Korban yang mengalami luka parah di bagian punggung langsung dilarikan ke Puskesmas Limbangan untuk mendapat pertolongan medis. Sementara polisi melakukan penyelidikan terkait kasus pembacokan tersebut.

"Dari hasil penyelidikan, kami peroleh identitas pelaku berikut motif yang mendasarinya melakukan pembacokan. Dugaan sementara pelaku membacok korban karena dendam, informasinya pernah terjadi perkelahian antara keduanya," ujarnya.