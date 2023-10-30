Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Gunakan Helm Ojol, Maling Curi Motor Pekerja Toko Pakaian

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:36 WIB
Gunakan Helm Ojol, Maling Curi Motor Pekerja Toko Pakaian
Pencuri motor pakai helm ojol (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN - Sepeda motor pekerja toko pakaian di Kota Medan, raib dibawa kabur kawanan maling, untuk mengelabui korban, pelaku beraksi menggunakan helm ojek online.

Video rekaman CCTV merekam detik-detik dua orang pelaku curanmor saat beraksi mencuri sepeda motor di salah satu toko pakaian, di jalan Letjen Suprapto, Medan, Sumatera Utara.

Diduga sudah dipantau di sekitar lokasi, pelaku beraksi saat situasi usai turun hujan dan tukang parkir sedang tidak berjaga.

Untuk mengelabui korbannya, pelaku beraksi menggunakan atribut helm ojek online. Hanya hitungan detik pelaku langsung beraksi dan berhasil membawa kabur sepeda motor korban.

Ketrin, rekan korban mengatakan, saat kejadian korban tengah berada di belakang, korban sempat mengejar motornya namun pelaku sudah kabur ke arah Jalan Jenderal Sudirman Medan.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
