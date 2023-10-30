Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

2 Keluarga Saling Serang dengan Sajam di OKU Timur, IRT Tewas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:48 WIB
2 Keluarga Saling Serang dengan Sajam di OKU Timur, IRT Tewas
Dua keluarga saling serang dengan sajam di OKU Timur, ibu rumah tangga tewas. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

OKU TIMUR - Cekcok antartetangga terjadi di Dusun VI RT 02 RW 06, Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Dalam kejadian bentrok melibatkan 2 keluarga ini, satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, perkelahian antar dua keluarga itu terjadi pada, Sabtu (28/10/2023) sore. Korban meninggal adalah ibu rumah tangga bernama Maisaroh (35), warga Dusun VI, RT 02 RW 06, Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang. Dia meninggal dengan luka di kepala bagian belakang.

Pertikaian antara kedua keluarga itu bermula ribut antara Maisaroh dan tetangganya Erwanto (53) yang merupakan seorang petani, warga Dusun VI, RT 02 RW 06, Desa Peracak. Kemudian orang tua Maisaroh yakni M Abdul Kodir (63) ikut-ikutan dengan membawa parang. Begitu pula dengan Erwanto membawa senjata tajam (sajam).

Kemudian keributan terjadi dengan saling hantam dengan sajam. Akibat dari kejadian itu, tidak hanya Maisaroh yang terluka, M Abdul Kodir mengalami luka di lengan kanan, dada kiri, dan perut bawah sebelah kiri. Sementara Erwanto mengalami luka kepala bagian belakang sebelah kiri, leher bagian belakang, dan lengan kiri atas.

Selanjutnya ketiga korban dilarikan warga ke rumah sakit. Hanya saja, nyawa Maisaroh tak dapat ditolong.

Kedua pihak yang bertetangga ini memang sering cekcok dan ribut. Bahkan, kepala dusun dan kepala desa setempat sudah beberapa kali mendamaikan cekcok kedua keluarga itu.

Kapolres OKU Timur, AKBP Dwi Agung Setyono SIK MH, melalui Kapolsek Martapura Kompol Tamimi membernarkan peristiwa tersebut.

Kapolsek menyebut, perkara tersebut ditangani Unit Pidum Satreskrim Polres OKU Timur.

"Cekcok antar tetangga, (ditangani) di Unit Pidum," singkat Kompol Tamimi.

Halaman:
1 2
      
