HOME NEWS INTERNATIONAL

Laba-Laba Tarantula Picu Kecelakaan di Taman Nasional, Mobil Injak Rem Mendadak

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |15:04 WIB
Laba-laba tarantula picu kecelakaan di taman nasional (Foto: Natinal Park Service)
Laba-laba tarantula picu kecelakaan di taman nasional (Foto: Natinal Park Service)
A
A
A

CALIFORNIA – Seorang turis asing yang bepergian di Taman Nasional Death Valley California, Amerika Serikat (AS) terluka dalam kecelakaan yang disebabkan oleh pelaku yang tidak diduga. Yakni seekor laba-laba tarantula.

Menurut National Park Service, pasangan asal Swiss yang bepergian dengan mobil van sewaan menginjak rem untuk menghindari menabrak laba-laba.

Van tersebut kemudian ditabrak dari belakang oleh seorang pengendara sepeda motor Kanada berusia 24 tahun, yang terluka dalam insiden tersebut.

Laba-laba itu selamat dari tabrakan itu dan melarikan diri ke gurun tanpa terluka.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Facebook, pihak taman mengatakan bahwa insiden itu terjadi di jalan raya negara bagian di sebelah timur Towne Pass, bagian taman yang terpencil dan gersang yang terletak di Inyo County California, pada 28 Oktober lalu.

Pengendara sepeda motor itu dibawa ke Rumah Sakit Desert View di kota terdekat Pahrump. Kondisinya tidak jelas.

BBC telah menghubungi rumah sakit dan layanan taman untuk memberikan komentar.

Halaman:
1 2
      
