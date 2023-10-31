2 Agama yang Rumah Ibadahnya Diserang Zionis Israel

JAKARTA- Setidaknya terdapat 2 agama yang rumah ibadahnya diserang zionis Israel dalam konflik berkepanjangan dengan Palestina. Serangan-serangan tersebut tercatat telah menewaskan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak tidak bersalah.

Bukan tanpa alasan kenapa banyak warga Palestina menjadi korban. Dalam sejarah konflik Israel-Palestina, beberapa insiden telah melibatkan serangan terhadap wilayah sipil, situs bersejarah, rumah sakit, kantor, sekolah, hingga rumah ibadah dari berbagai macam agama.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023) berikut 2 agama yang rumah ibadahnya diserang zionis Israel.

Islam

Mengutip dari Omnesmag, Palestina merupakan negara dengan 93% penduduknya beragama muslim, 6% beragama Kristen, dan 1 % lainnya adalah agama lain.

Dengan total mayoritas agama Islam, tentu sudah menjadi hal umum jika di Palestina terdapat banyak masjid. Salah satu masjid paling terkenal dan menjadi salah satu sumber konflik dengan Israel adalah Masjid Al Aqsa.