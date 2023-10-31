Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polisi Paris Tembak Wanita Berhijab yang Teriakkan Takbir dan Kata-Kata Ancaman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:09 WIB
Polisi Paris Tembak Wanita Berhijab yang Teriakkan Takbir dan Kata-Kata Ancaman
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS - Polisi Paris, Prancis menembak dan melukai parah seorang wanita berhijab yang berperilaku mengancam dan meneriakkan "Allahu Akbar" dan "Kalian semua akan mati" di stasiun metro pada Selasa, (31/10/2023) pagi. kata kepala polisi Paris Laurent Nunez.

Prancis berada dalam kondisi siaga tertinggi setelah pembunuhan seorang guru sekolah pada 13 Oktober dalam dugaan serangan Islamis, yang oleh para pejabat dikaitkan dengan apa yang mereka sebut sebagai “suasana Jihadis” yang terkait dengan perang Israel-Gaza.

Wanita berkerudung itu ditembak di stasiun Bibliotheque Nationale de France. Para penumpang melaporkan bahwa dia "mengucapkan komentar-komentar Jihadis yang agresif," kata Juru Bicara Pemerintah Olivier Veran sebagaimana dilansir Reuters.

Ketika polisi tiba, “mereka menarik wanita itu ke samping dan pertama-tama memintanya untuk tenang namun juga menunjukkan tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menimbulkan bahaya tertentu,” tambahnya.

“Apa yang terjadi kemudian adalah petugas penegak hukum tidak punya pilihan selain menembaki wanita ini mengingat bahayanya situasi tersebut.”

Petugas pemadam kebakaran, yang memberikan perawatan darurat untuk wanita tersebut, mengatakan dia ditembak di bagian perut. Dia dipindahkan ke rumah sakit terdekat.

