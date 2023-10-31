Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Tuding Agen Barat Dalangi Kerusuhan Anti-Yahudi di Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |20:29 WIB
Putin Tuding Agen Barat Dalangi Kerusuhan Anti-Yahudi di Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Kerusuhan anti-Yahudi yang terjadi pada Minggu, (29/10/2023) di Republik Dagestan Rusia didalangi oleh badan intelijen Barat dari wilayah Ukraina dan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengacaukan stabilitas dunia, kata Presiden Vladimir Putin pada Senin, (30/10/2023).

Putin berbicara pada pertemuan yang diadakan dengan seluruh pimpinan Rusia, termasuk kabinet dan kedua ketua parlemen, untuk membahas upaya Barat untuk menyebarkan perpecahan di negara tersebut. Pertemuan tersebut digelar menyusul kerusuhan anti-Yahudi di Republik Dagestan, yang dipicu oleh berita palsu di saluran Telegram yang terhubung dengan Ukraina yang mengklaim bahwa 'pengungsi' dari Israel dijadwalkan tiba di wilayah mayoritas Muslim itu.

“Peristiwa di Makhachkala terinspirasi melalui jejaring sosial, termasuk dari wilayah Ukraina, oleh agen-agen layanan khusus Barat,” kata Putin dalam pidato pembukaannya pada pertemuan malam itu, sebagaimana dilansir RT.

Telegram telah melarang 'Utro Dagestan' (Dagestan Morning), saluran yang terkait dengan intelijen Ukraina yang menyerukan penyerbuan bandara Makhachkala untuk mencari “pengungsi Yahudi.” Sekira 150 orang ikut serta dalam kerusuhan tersebut.

Presiden Rusia mencatat bahwa gambaran mengerikan yang muncul di Gaza memicu respons emosional, dan menambahkan bahwa “hukuman kolektif” terhadap warga sipil yang tampaknya dipilih Israel “sama sekali tidak dapat dibenarkan.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement