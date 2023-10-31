Advertisement
HOME NEWS JATENG

Berlayar Kian Lancar, Bengkel Sahabat Nelayan Solusi Perbaikan Mesin Kapal

Taufik Budi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:12 WIB
Berlayar Kian Lancar, Bengkel Sahabat Nelayan Solusi Perbaikan Mesin Kapal
Nelayan di Semarang Utara (foto: MPI/Taufik Budi)
A
A
A

SEMARANG – Gema azan Subuh baru usai setelah bersahutan dari pengeras suara Masjid Baitul Muttaqin dan Masjid Solahah di kawasan Tambaklorok, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Deru mesin kapal nelayan langsung menyambung tak kalah riuh.

Kapal-kapal nelayan berangkat perlahan menuju laut, membelah perairan. Para nelayan sejak awal pagi mempersiapkan peralatan, jaring, dan mesin kapal. Keheningan pagi seketika terputus oleh raungan mesin kapal dan suara gesekan jaring yang ditebar menangkap ikan.

Derit suara mesin las listrik dari sebuah bangunan berukuran 3x3 meter persegi turut meramaikan suasana pagi. Pijaran sinar serasa menusuk mata ketika elektroda kawat las bertemu dengan sumbu negatif katoda.

Pekerja itu sibuk mengelas jangkar kapal yang patah. Tebalnya karat membuat pengelasan sedikit terhambat, sehingga perlu dibersihkan dengan putaran besi amplas. Pekerja lainnya tampak membongkar mesin kapal untuk mengetahui bagian yang rusak.

Bengkel khusus nelayan ini menjadi solusi permasalahan menahun masyarakat pesisir ketika mesin yang menjadi nyawa kapal mendadak rusak. Sebelumnya, mereka sering kesulitan ketika mesin kapal bermasalah, karena harus membongkar dan mengangkutnya ke bengkel mobil yang berlokasi jauh.

Kini solusi telah ditemukan, dan teknisi bengkel nelayan hadir untuk mengambil mesin rusak dari lokasi nelayan. Bengkel nelayan bukan hanya tempat perbaikan mesin kapal, tetapi juga solusi yang membantu komunitas nelayan mengatasi berbagai tantangan alat tangkap ikan.

Biaya Terjangkau

 

Bengkel nelayan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Lubricants. Nelayan Tambaklorok dinilai sebagai kelompok rentan dan lokasinya tak jauh dari Integrated Terminal Semarang yang dikenal sebagai Depo Petamina Pengapon.

“Oh ini sangat bermanfaat sekali. Dengan adanya bengkel nelayan ini kita sangat terbantu. Kalau misalkan ada kerusakan kapal atau minta diservis itu kita tidak perlu cari bengkel jauh sana-sini karena di sini sudah ada,” kata seorang nelayan, Yulianto, Senin (30/10/2023).

“Dulu kalau mau servis mesin harus diangkat ke daratan lalu mengangkut lagi ke mobil untuk ke bengkel yang jauh. Tapi sekarang cukup menyandarkan perahu ke dermaga sudah bisa diperbaiki,” lanjutnya.

Biaya servis juga relatif terjangkau dibanding ke bengkel lain. Untuk perbaikan ringan tarif yang dipatok sekira Rp50.000 – Rp70.000. Sedangkan untuk pengelasan bagian kapal yang bisa dibawa ke bengkel dikenakan biaya sekira Rp30.000.

“Layanan di sini sudah membantu banget, alat-alat bengkel juga sudah lumayan komplit. Kalau oli itu Rp27.000 untuk satu botol air mineral yang besar isi 1,5 liter, kalau di luar enggak dapet karena ada yang jual sampai Rp31.000,” beber dia.

      
