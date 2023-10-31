Ketika Ganjar Pranowo Bikin Konten Kreator Purbalingga Ketiban Rezeki

PURBALINGGA - Tato seorang konten kreator asal Purbalingga ketiban rezeki. Itu dialami setelah postingannya di media sosial di-repost oleh bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Tato mengaku ingin mengucapkan terima kasih kepada bakal capres berambut putih yang sedang berkunjung ke daerah Purbalingga.

"Mau ngucapin terima kasih kepada beliau (Ganjar Pranowo). Bahwa beliau telah berkenan merepost video karya saya sendiri,” kata Tato di Desa Karangpucung dikutip dalam keterangannya, Senin 30 Oktober 2023.

Ganjar memang tengah berkunjung ke Purbalingga pada Senin 30 Oktober 2023. Ia hendak menghadiri Haul ke-35 Mbah Hisyam di Pondok Pesantren Roudlotus Sholichin Sholichat.

Kemudian, menyambangi Desa Karangpucung untuk ramah tamah bersama warga serta bertemu dengan petani milenial. Toto yang tak ingin ketinggalan momen tersebut, sengaja datang untuk menyampaikan terima kasih ke Ganjar Pranowo.

Tato hadir ke Desa Karangpucung dengan mengenakan kemeja putih dibalut jas, dan berdasi merah.

Tato biasa memposting video tentang pertanian baik itu di akun media sosial instagram atau TikTok di akun @tukangnderesberdasi. Ketika karya miliknya di-repost Ganjar, Tato mengaku langsung kebanjiran rezeki.