Usai Kunjungi Ponpes Al Aziziyah Denanyar, TGB dan Rombongan Ziarah ke Makam KH Busri Syansuri

JOMBANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi dan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyempatkan diri untuk berziarah ke makam salah satu pendiri NU, KH Busri Syansuri.

Ziarah yang dilakukan TGB dan rombongan ini dilangsungkan usai mereka bersilaturahm ke Pondok Pesantren Al Aziziyah Denanyar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023) siang.

BACA JUGA:

Didampingi oleh mantan Kapolda Jatim, Irjen Purn. Lucky Hermawan, yang menjadi tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB juga kemudian berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng.