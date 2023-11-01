Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketakutan 1,7 Juta Pengungsi Afghanistan Memuncak Ketika Pakistan Bersiap Deportasi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:33 WIB
Ketakutan 1,7 Juta Pengungsi Afghanistan Memuncak Ketika Pakistan Bersiap Deportasi
Pengungsi Afghanistan ketakutan dideportasi dari Pakistan (Foto: AFP)
A
A
A

PAKISTAN - Ribuan warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan berlomba menuju perbatasan pada Selasa (31/10/2023) menjelang batas waktu tengah malam bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen untuk meninggalkan negara tersebut atau dideportasi.

Pakistan mengatakan 1,7 juta orang pengungsi dari Afghanistan harus meninggalkan negara mereka paling lambat tanggal 1 November atau mereka akan ditangkap dan dideportasi. Kebanyakan dari mereka adalah warga Afghanistan.

Banyak pengungsi yang ketakutan karena melarikan diri dari Afghanistan setelah Taliban mengambil kembali kendali pada 2021. Yang lainnya telah berada di Pakistan selama beberapa dekade.

“Kemana kami akan pergi jika kami terpaksa meninggalkan Pakistan?” tanya seorang remaja putri, dikutip BBC.

Sadia, yang sedang belajar di Peshawar di barat laut Pakistan, mengatakan dia melarikan diri dari Afghanistan dua tahun lalu demi mendapat kesempatan mendapatkan pendidikan, setelah pemerintah Taliban melarang anak perempuan dan perempuan bersekolah berdasarkan hukum Islam yang keras.

“Saya belajar di sini di Pakistan dan saya ingin melanjutkan pendidikan saya di sini. Jika kami terpaksa pergi, saya tidak akan bisa melanjutkan studi saya di Afghanistan. Orang tua saya, saudara perempuan dan laki-laki saya takut akan masa depan,” terangnya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/18/3167916/gempa_afghanistan-ZsAr_large.jpg
Dua Gempa Susulan Guncang Afghanistan, Korban Tewas 2.200 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010465/hampir-100-orang-tewas-akibat-banjir-bandang-di-afghanistan-n828FWbR2J.jpg
Hampir 100 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/18/3007191/banjir-bandang-tewaskan-setidaknya-153-orang-di-afghanistan-gTHNw4ydyd.jpg
Banjir Bandang Tewaskan Setidaknya 153 orang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986627/serangan-bom-bunuh-di-bank-kandahar-tewaskan-21-orang-isis-mengaku-bertanggung-jawab-8DxF4z4rps.jpg
Serangan Bom Bunuh di Bank Kandahar Tewaskan 21 Orang, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972647/tanah-longsor-akibat-salju-tebal-landa-afghanistan-25-orang-tewas-vBGZNVo8Be.jpg
Tanah Longsor Akibat Salju Tebal Landa Afghanistan, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958166/pesawat-rusia-membawa-6-orang-hilang-di-afghanistan-diduga-jatuh-vZTNiCSkUy.jpg
Pesawat Rusia Membawa 6 Orang Hilang di Afghanistan, Diduga Jatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement