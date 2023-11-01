Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Unjuk Rasa Antiperang Interupsi Sidang Senat AS Bahas Bantuan bagi Israel dan Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |21:01 WIB
Foto: Reuters.
WASHINGTON - Sejumlah pengunjuk rasa antiperang meneriakkan seruan gencatan senjata di sela-sela sidang Senat Amerika Serikat (AS) untuk membahas bantuan bagi Israel dan Ukraina. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menekankan pentingnya pemberian bantuan untuk menegaskan kepemimpinan Amerika di kancah dunia.

Seruan gencatan senjata dan celaan bahwa Amerika Serikat mendukung aksi “genosida” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza diteriakkan para pengunjuk rasa secara bergantian, berulang kali menginterupsi sidang dengar pendapat Komite Anggaran Senat AS, pada Selasa (31/10/2023). Sidang itu menghadirkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, yang meminta Senat menyetujui permohonan anggaran tambahan untuk mendukung Israel dan Ukraina.

Sejak awal persidangan, sekelompok pengunjuk rasa yang duduk di kursi hadirin mengangkat tangan mereka yang dilumuri cat berwarna merah (melambangkan "tangan berdarah", red.) sebagai wujud protes antiperang, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Polisi gedung Capitol lantas mengeluarkan mereka satu demi satu ketika para demonstran silih berganti meneriakkan seruan gencatan senjata, untuk melindungi anak-anak Gaza dan menghentikan bantuan perang, ketika Blinken menyampaikan pernyataan pembukaan.

      
Telusuri berita news lainnya
