5 Fakta Puluhan Teroris Ditangkap Jelang Pemilu, Densus Pastikan Tak Ada Ancaman Luar Negeri

JAKARTA - Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar membenarkan, jika pihaknya menangkap sebanyak 40 orang dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berencana menganggu jalannya Pemilu 2024.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Ditangkap Sebelum Melakukan Aksi

Kendati demikian, dia memastikan bahwa tidak ada eskalasi aksi teror menjelang Pemilu 2024. Kelompok kelompok tersebut, kata Aswin, dicegah sebelum melancarkan aksinya.

"Ini Densus 88 bisa memastikan bahwa tidak ada perubahan eskalasi ancaman yang harus kita khawatirkan. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan preemtif dan preventif, jadi tindakan yang dilakukan sebelum atau pada tahap persiapan," kata Aswin saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

2. Tak Ada Peningkatan Ancaman

"Jadi sebenarnya kalau kita menjelang ada peningkatan ancaman tidak ada peningkatan ancaman itu tapi kesiagaan di tahap persiapan ini dan sebelum persiapan dari kelompok-kelompok teror ini yang menjadi target utama kita. Kita tidak ingin lagi terjadi peristiwa dari aksi dulu baru kita bertindak makanya kita mencegah di depan," sambungnya.

3. Tak Ada Ancaman Teroris dari Luar Negeri

Aswin menegaskan, tidak ada eskalasi ancaman keamanan di Indonesia. Termasuk ancaman yang datang dari kelompok teror luar yang masuk ke dalam wilayah RI.

"Bisa dipastikan bahwa sebenarnya tidak ada peningkatan eskalasi yang tinggi terhadap ancaman keamanan di negara kita. Bahkan istilahnya termasuk ancaman yang datang dari kelompok teror luar yang masuk ke dalam wilayah RI,"pungkasnya.