Selidiki Tewasnya Pelajar saat Tawuran di Lampung, Polisi Periksa 30 Saksi

LAMPUNG - Sebanyak 30 saksi telah diperiksa terkait tewasnya Gilang Ihsan Zikri (17) siswa SMK di Bandarlampung akibat tawuran antar pelajar.

Hal itu disampaikan oleh Kapolsek Sukarame Kompol Warsito saat diwawancarai di Mapolsek Sukarame, Selasa (31/10/2023) malam.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, terlihat beberapa siswa masih diperiksa petugas kepolisian dengan didampingi oleh orangtuanya.

"Total sudah 30 saksi kita periksa dan masih didalami keterangannya," ujar Warsito.

Warsito menuturkan, para saksi yang diperiksa tersebut merupakan pelajar di Bandarlampung yang diduga mengetahui perihal peristiwa tawuran yang menewaskan salah satu rekannya tersebut.

Disinggung perihal motif dugaan peristiwa tawuran tersebut terjadi, Warsito mengatakan pihaknya masih mendalami hal tersebut. "Masih didalami pemicu kejadian (tawuran) itu," ucapnya.