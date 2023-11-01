Gempa M4,1 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (1/11/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 01:02 WIB.

BMKG menyatakan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.1, 01-Nov-2023 01:02:26WIB, Lok:5.06LU, 127.10BT (126 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:103 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )