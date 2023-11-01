JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,1 mengguncang Bolaang Uki, Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, Rabu (1/11/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:37 WIB.
BMKG memastikan bahwa gempa yang mengguncang Bolaang Uki tidak berpotensi tsunami.
"#Gempa Magnitudo: 5.1, Kedalaman: 112 km, 01 Nov 2023 00:37:23 WIB, Koordinat: 0.16 LS-123.84 BT (61 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT), Tidak berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.
BMKG mengingatkan agar warga Bolaang Uki tetap berhati-hati adanya potensi gempa susulan yang mungkin bisa terjadi.
(Fakhrizal Fakhri )