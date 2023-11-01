Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Edarkan Sabu di Kemasan Botol Madu Hutan, Dua Pelaku Ditangkap

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |11:06 WIB
Edarkan Sabu di Kemasan Botol Madu Hutan, Dua Pelaku Ditangkap
Dua pria yang simpan sabu dalam botol madu ditangkap/Foto: Ist
A
A
A

 

JAMBI - Dua orang yang diduga sebagai pengedar sabu-sabu asal Aceh berhasil diringkus tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi di Jalan Lingkar Barat, Simpang Rimbo, Kotabaru, Kota Jambi.

Tidak hanya itu, petugas juga berhasil menggagalkan narkotika jenis sabu dengan bruto 781,842 gram yang rencananya akan diedarkan di Jakarta.

 BACA JUGA:

Diduga untuk mengelabui petugas, kedua pelaku memasukkan barang haramnya ke dalam 10 botol madu hutan.

"Pelaku, yakni MS Khaidin (29) dan Nabuhani (34). Keduanya diketahui merupakan warga Aceh," ungkap Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko, Rabu (1/11/2023).

 BACA JUGA:

Dari kronologis penangkapan, ceritanya, bermula dari tim pemberantasan BNNP Jambi mendapat informasi tentang adanya dugaan pengiriman narkotika jenis sabu dari Provinsi Aceh melewati Jambi

Tidak membuang waktu, petugas langsung melakukan penyelidikan dan penyisiran di sejumlah jalan yang diduga dilewati pelaku.

Hingga pada Senin lalu, petugas mengarah ke loket Putra Pelangi di kawasan Simpang Rimbo, Kotabaru, Jambi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182662/bnn-yGhS_large.jpg
BNN Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Seluruh Indonesia, Ribuan Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181962/penjara-QLPO_large.jpg
2 WN Inggris Napi Kasus Narkoba Dipindahkan ke Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181927/narkoba-yakd_large.jpg
Polisi Tangkap Bandit Narkoba di Kemayoran, Ribuan Butir Ekstasi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181900/narkoba-sI42_large.jpg
Breaking News! Giliran Kampung Ambon Diacak-Acak BNN dan Polisi, Narkoba hingga Senpi Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181581/narkoba-8Mv4_large.jpg
BNN dan Brimob Gelar Operasi Narkoba Besar-besaran di Kampung Bahari, Polisi Diserang Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122/narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement