HOME NEWS JATENG

Mahasiswa Unnes Meninggal saat Wiridan di Atas Sajadah Masjid

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:02 WIB
Lokasi pemulasaran jenazah. (Foto: Eka Setiawan)
SEMARANG - Seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) ditemukan meninggal dunia di Masjid At Taqwa alias Masjid Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Rabu (1/11/2023).

Di kartu-kartu yang ditemukan di sana, identitas korban diketahui bernama Muh. Taqdir Aliwardana, mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1. Taqdir lahir di Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 6 Juni 2001.

Berdasarkan foto yang beredar, korban saat itu mengenakan kaus dan celana panjang warna abu-abu dan masih di atas sajadah di depan pintu masuk masjid.

Jenazah hingga siang ini masih berada di Ruang Pemulasaran Jenazah RSUP dr Kariadi Semarang.

"Iya meninggalnya di masjid (Sekayu) dekat kosnya, masih di atas sajadah lagi wiridan," kata seorang kerabat korban di RSUP dr Kariadi Semarang.

(Qur'anul Hidayat)

      
