Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jasad Pria yang Hilang 28 Tahun Lalu Ditemukan dalam Keadaan Utuh dalam Gletser Cair

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |18:43 WIB
Jasad Pria yang Hilang 28 Tahun Lalu Ditemukan dalam Keadaan Utuh dalam Gletser Cair
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Jasad seorang pria yang hilang selama 28 tahun telah ditemukan di gletser yang mencair di wilayah Kohistan yang terpencil dan bergunung-gunung di Pakistan. Seorang penggembala menemukan jasad tersebut, yang kondisinya sangat terawat baik, dengan pakaian yang masih utuh, di lokasi yang dikenal sebagai Lembah Wanita di bagian timur negara itu.

Bersama jasad itu ditemukan sebuah kartu identitas atas nama Naseeruddin. Polisi berhasil melacak identitas tersebut hingga diketahui bahwa pria itu menghilang di daerah tersebut pada Juni 1997 setelah jatuh ke celah gletser saat badai salju.

Wilayah tersebut telah mengalami penurunan curah salju dalam beberapa tahun terakhir, sehingga gletser lebih banyak terpapar sinar matahari langsung dan mencair lebih cepat. Para ahli menyatakan bahwa penemuan jasad ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim mempercepat pencairan gletser.

"Apa yang saya lihat sungguh luar biasa," ujar penggembala yang menemukan jasad itu, Omar Khan, kepada BBC Urdu. "Jenazahnya masih utuh. Pakaiannya bahkan tidak robek."

Begitu polisi mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Naseeruddin, warga setempat mulai memberikan informasi lebih lanjut, imbuh Khan.

Naseeruddin memiliki seorang istri dan dua anak. Ia sedang bepergian bersama saudaranya, Kathiruddin, menunggang kuda pada hari ia hilang. Polisi mengatakan perseteruan keluarga telah memaksa kedua pria itu meninggalkan rumah mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487//budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181460//budhi-3lSh_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia di Kwitang Diambil Alih Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980//tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179740//pangeran_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bin_abdulaziz_al_saud_menerima_kunjungan_perdana_menteri_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-cKzE_large.jpg
Arab Saudi-Pakistan Teken Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178787//anak_anak_di_penjara_pakistan-bk78_large.jpg
Lahir di Balik Jeruji Besi, Kondisi Anak-Anak di Penjara Pakistan Timbulkan Kekhawatiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177735//pakistan_dan_afghanistan_menyepakati_gencatan_senjata_dalam_perundingan_di_doha_qatar-loUC_large.jpg
Pakistan dan Afghanistan Sepakati Gencatan Senjata Usai Sepekan Pertempuran di Perbatasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement