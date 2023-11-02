Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Perang di Gaza, Dukungan Warga Arab-Amerika untuk Biden Terjun ke Tingkat Terendah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |10:07 WIB
Imbas Perang di Gaza, Dukungan Warga Arab-Amerika untuk Biden Terjun ke Tingkat Terendah
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON – Dukungan warga Arab-Amerika terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden anjlok ke titik terendah sepanjang masa, yaitu 17 persen karena ia terus mendukung serangan Israel di Gaza, menurut sebuah survei baru.

Studi tersebut, yang dirilis pada Selasa, (31/10/2023) oleh lembaga pemikir Arab American Institute (AAI), menunjukkan penurunan dukungan yang mengejutkan sebesar 42 persen di kalangan komunitas Arab Amerika sejak 2020, tahun terpilihnya Biden.

Sebagian besar responden juga mengatakan bahwa mereka memiliki sikap negatif terhadap Biden dengan tingkat persetujuannya yang anjlok hingga 29 persen, turun 18 persen sejak April.

James Zogby, presiden AAI, menggambarkan temuan ini sebagai sesuatu yang “dramatis”.

“Ketidakpuasan terhadap Presiden Biden sangat signifikan,” kata Zogby dalam pengarahan virtual, sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Jumlahnya sangat rendah, lebih banyak dari yang pernah saya lihat pada calon presiden dari Partai Demokrat.”

Penelitian tersebut dilakukan pekan lalu dengan menyurvei 500 responden Arab Amerika.

Data baru ini bertepatan dengan komitmen Biden terhadap “dukungan yang kuat dan tak tergoyahkan” untuk Israel, ketika negara itu melanjutkan operasi militer di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 8.500 warga Palestina sejak 7 Oktober.

      
