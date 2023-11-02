Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Wanita Australia Ditangkap Usai Tragedi Keracunan Jamur Tewaskan 3 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:32 WIB
Wanita Australia Ditangkap Usai Tragedi Keracunan Jamur Tewaskan 3 Orang
Wanita Australia ditangkap usai tragedi keracunan jamur tewaskan 3 orang (Fotoi: Supplied/BBC)
A
A
A

PERTH - Seorang wanita di Australia telah ditangkap atas dugaan kematian tiga orang akibat keracunan jamur.

Ketiganya jatuh sakit setelah menghadiri makan siang keluarga di kota Leongatha, Victoria, pada Juli lalu. Orang keempat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Wanita yang menyajikan makan siang, Erin Patterson, ditahan pada Kamis (2/11/2023). Dia diketahui belum didakwa. Patterson, 49, dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak bersalah.

Polisi Victoria mengatakan wanita itu akan diwawancarai oleh detektif dan surat perintah penggeledahan telah dikeluarkan di rumahnya.

Inspektur Pasukan Pembunuhan Dean Thomas menekankan kompleksitas kasus ini dalam konferensi pers, dan menggambarkannya sebagai sebuah tragedi yang mungkin bergema selama bertahun-tahun yang akan datang.

“Saya tidak bisa memikirkan investigasi lain yang telah menarik perhatian media dan publik sebesar ini, tidak hanya di sini di Victoria, tetapi juga secara nasional dan internasional,” terangnya, dikutip BBC.

Gail dan Don Patterson - orang tua dari mantan suami Patterson - menjadi tamu saat makan siang bersama saudara perempuan Gail Patterson, Heather Wilkinson dan saudara iparnya Ian Wilkinson.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
