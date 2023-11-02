Baku Tembak yang Mematikan Menghantui Rute Migran Balkan Menuju Uni Eropa

LONDON - Baku tembak yang mematikan antara penyelundup dan kecelakaan mobil yang fatal telah membuat rute migran melalui Balkan Barat menuju Uni Eropa (UE) menjadi lebih berbahaya dalam beberapa bulan terakhir. Namun jumlah kedatangan terus meningkat.

Baku tembak antara geng-geng yang bersaing pekan lalu menyebabkan sedikitnya tiga orang tewas, yang diyakini warga Afghanistan. Penembakan terjadi di bangunan pertanian Serbia yang terbengkalai, beberapa ratus meter dari pagar perbatasan Hungaria.

Polisi menyalahkan meningkatnya kekerasan pada perang wilayah antara geng Maroko, Afghanistan dan Suriah yang mengontrol akses ke pagar perbatasan di perbatasan selatan Hungaria dengan Serbia.

Penduduk desa Horgos dan Hajdukovo di perbatasan Serbia serta kota Subotica telah meminta polisi untuk memulihkan ketenangan. Beberapa pihak menuduh polisi di kedua sisi perbatasan berkolusi dengan para penyelundup.

Pemerintah Austria dan Slovakia telah memprotes Hungaria karena begitu banyak migran mencapai perbatasan mereka melalui Hungaria. Meskipun terdapat pagar yang dijaga ketat, penahanan dan penolakan setiap hari, dan retorika anti-migran yang sengit dari Perdana Menteri (PM) Viktor Orban.

“Kadang-kadang para agen [istilahnya untuk penyelundup] sangat kejam, sangat marah, dan mereka memukuli kami,” kata Sadar, mantan perwira militer Afghanistan berusia 33 tahun.

“Di lain waktu mereka baik hati, membawakan kami makanan, dan memberi kami akomodasi yang baik,” lanjutnya.