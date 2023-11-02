4 Pemain Timnas Palestina korban Serangan Israel

GAZA – Seperti yang kita tahu, konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung selama lebih dari 100 tahun dan belum terselesaikan hingga menjelang akhir tahun 2023. Perang kembali memanas ketika Hamas meluncurkan serangan ke Israel pada 7 Oktober lalu.

Sejak abad ke-19, perang Palestina dan Israel telah memakan banyak korban, baik yang tewas maupun yang berhasil bertahan. Tidak terkecuali para pemain timnas sepak bola Palestina yang juga ikut menjadi korban serangan pasukan Israel.

Di antara atlet sepak bola ini, ada yang dinyatakan telah meninggal dan ada juga yang berhasil bertahan dari serangan rudal Israel. Berikut ini adalah tiga pemain Timnas Palestina yang menjadi korban serangan Israel.

1. Mohammed Rashid

Mohammed Rashid merupakan seorang pemain Timnas Palestina yang berhasil selamat dari serangan brutal pasukan Israel di pertandingan final Piala Liga Palestina antara Al Jabal-Mukaber vs Balata FC, yang berlangsung di Stadion Internasional Faisal Al Husseini pada 31 Maret 2023.

Kejadian ini sempat ramai di Indonesia karena menimpa Rashid yang menarik perhatian dunia dalam permainannya. Saat itu, Israel dengan dua tank tempur miliknya memasuki stadion dan melempari gas air mata kepada para pemain dan penggemar yang terjebak di dalam stadion.