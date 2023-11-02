Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Pemain Timnas Palestina korban Serangan Israel

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |15:29 WIB
4 Pemain Timnas Palestina korban Serangan Israel
Mohammed Rashid. (Foto: Instagram/moerashid)
A
A
A

GAZA – Seperti yang kita tahu, konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung selama lebih dari 100 tahun dan belum terselesaikan hingga menjelang akhir tahun 2023. Perang kembali memanas ketika Hamas meluncurkan serangan ke Israel pada 7 Oktober lalu.

Sejak abad ke-19, perang Palestina dan Israel telah memakan banyak korban, baik yang tewas maupun yang berhasil bertahan. Tidak terkecuali para pemain timnas sepak bola Palestina yang juga ikut menjadi korban serangan pasukan Israel. 

Di antara atlet sepak bola ini, ada yang dinyatakan telah meninggal dan ada juga yang berhasil bertahan dari serangan rudal Israel. Berikut ini adalah tiga pemain Timnas Palestina yang menjadi korban serangan Israel.

1. Mohammed Rashid

Mohammed Rashid merupakan seorang pemain Timnas Palestina yang berhasil selamat dari serangan brutal pasukan Israel di pertandingan final Piala Liga Palestina antara Al Jabal-Mukaber vs Balata FC, yang berlangsung di Stadion Internasional Faisal Al Husseini pada 31 Maret 2023.

Kejadian ini sempat ramai di Indonesia karena menimpa Rashid yang menarik perhatian dunia dalam permainannya. Saat itu, Israel dengan dua tank tempur miliknya memasuki stadion dan melempari gas air mata kepada para pemain dan penggemar yang terjebak di dalam stadion.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement