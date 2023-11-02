Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Istri Lagi Hamil, Sang Ayah Malah Cabuli Anak Kandungnya

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:42 WIB
Istri Lagi Hamil, Sang Ayah Malah Cabuli Anak Kandungnya
Ayah mencabuli anak kandung saat istrinya lagi hamil (Foto : Freepik)
A
A
A

 

PALEMBANG - Pria berinisial SA (48), warga yang tinggal di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Wakasat Reskrim Polrestabes Palembang, AKP Iwan Gunawan mengatakan, bahwa tersangka SA ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap putri kandungnya sendiri berinisial NS (8).

"Aksi bejat tersangka terungkap setelah istri tersangka atau ibu dari korban NS berinisial MA (33) membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang," ujar AKP Iwan, Kamis (2/11/2023).

Menurut Iwan, berdasarkan cerita ibunya dari anaknya bahwa pencabulan dilakukan terhadap NS terakhir kali terjadi, Rabu 4 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIB di rumahnya.

"Korban NS menceritakan usai kejadian dan mengalami sakit pada alat vitalnya lalu mengadu ke saudara perempuan dan ibunya," ujarnya.

Dalam menjalankan aksi bejatnya tersebut, SA memanfaatkan kondisi rumah dikala sedang sepi dan saat korban sedang beristirahat. "Dengan menggunakan jari tangannya, SA mencabuli korban," ujarnya.

