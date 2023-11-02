Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bejat! Pria Ini Merudapaksa Anak Tiri Berusia 8 Tahun Berulang Kali

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |16:32 WIB
Bejat! Pria Ini Merudapaksa Anak Tiri Berusia 8 Tahun Berulang Kali
Ayah perkosa anak tiri berusia 8 tahun berulang kali (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

PALEMBANG - Bukannya memberi perlindungan kepada keluarganya, HS (47) seorang buruh di Palembang ini justru merudapaksa putri tirinya yang baru berusia 8 tahun.

HS dengan teganya melakukan rudapaksa terhadap bocah perempuan yang merupakan anak sambungnya secara berulang-ulang hingga membuat anak menjadi trauma.

Panit I Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Ipda Dedi Yanto SH mengatakan, bahwa kasus asusila tersebut baru terungkap setelah dilaporkan oleh kerabat istrinya.

"Pelapor curiga melihat perilaku tak wajar dari korban. Penasaran dengan itu, kerabat korban tersebut lalu mendatangi bidan yang membenarkan korban telah disetubuhi, dan langsung melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Sumsel," ujar Dedi, Kamis (2/11/2023).

Dedi menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan visum terhadap korban di RS Bhayangkara M Hasan Polda Sumsel, dan hasilnya tak hanya selaput dara korban robek, namun lubang anus korban turut longgar.

"Setelah mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi kami berkesimpulan dan meyakini tersangka yang merupakan ayah sambung korban adalah pelakunya. Ini juga diperkuat dari pengakuan sejumlah saksi yang telah kami mintai keterangan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement