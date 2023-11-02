Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Terungkap Motif Mertua Bunuh Menantu Hamil 7 Bulan, Tergiur Memperkosa Korban

Jaka Samudra , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |12:28 WIB
Terungkap Motif Mertua Bunuh Menantu Hamil 7 Bulan, Tergiur Memperkosa Korban
Terungkap motif mertua bunuh menantu di Pasuruan. (Foto: Freepik)
A
A
A

PASURUAN – Sat Reskrim Polres Pasuruan akhirnya membongkar motif mertua membunuh menantunya yang sedang hamil 7 bulan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tergiur hasrat ingin mensetubuhi korban saat korban sedang tidur-tiduran di kamarnya.

Pelaku langsung menindihi korban kemudian mencumbunya. Korban bernama Fitria Al Muniroh memberontak. Tanpa pikir panjang, pelaku bernama Khoiri alias Satir mengambil pisau dapur kemudian membunuh dengan menggorok leher korban.

BACA JUGA:

6 Fakta Mertua Bunuh Menantu Hamil 7 Bulan di Pasuruan, Apa Motifnya? 

“Iya tergiur saat korban di kamarnya, hasrat nafsunya muncul, enggak kepikiran cucunya wes. Sekarang menyesal,” ucap Khoiri, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, Wakapolres Pasuruan Kompol Hari Aziz mengatakan motif pembunuhan sadis ini disebabkan pelaku menduda setelah ditinggal meninggal dunia istrinya, lantas muncul hasrat seksual terhadap menantunya.

 BACA JUGA:

Saat ini, pelaku menyesal atas perbuatannya dan tak akan lagi melihat cucu pertamanya lahir bersama menantunya. Atas perbuatannya pelaku dihukum pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman mati.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement