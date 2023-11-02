6 Fakta Mertua Bunuh Menantu Hamil 7 Bulan di Pasuruan, Apa Motifnya?

PASURUAN - Seorang mertua di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tega membunuh menantunya yang tengah hamil 7 bulan, pada Selasa 31 Oktober 2023 petang. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku Ditangkap

Dalam video amatir milik warga memperlihatkan pelaku saat digelandang polisi di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan usai membunuh menantunya.

BACA JUGA:

2. Identitas Pelaku

Pelaku bernama khoiri alias Satir berusia 53 tahun warga desa setempat. Sedangkan korban yakni FT (23), warga Perum Sinar Amerta Medayu Selatan, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

3. Korban Dibunuh Dalam Kamar

Menurut tetangganya, Rohman, korban tengah hamil 7 bulan dibunuh oleh mertua sendiri di dalam kamar rumah. Korban dihabisi dengan sebilah pisau dapur dengan cara digorok lehernya di saat Sueb, suami korban baru mendapat pekerjaan, namun belum diketahui perusahaannya.

Suaminya mengetahui istrinya meninggal dunia setelah pulang kerja dan mendobrak kamar hingga berteriak histeris mengundang perhatian warga.

BACA JUGA:

4. Pelaku Sempat kabur

Sementara pelaku setelah melakukan aksinya kabur dari rumah menuju ke rumah tetangganya bernama Bari untuk bersembunyi di dalam kamar dengan dikunci dari dalam.

Setelah petugas kepolisian tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Polsek Purwodadi dalam kondisi tak mengenakan baju hanya mengenakan sarung.