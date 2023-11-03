Apakah Tembok China Tempat Persembunyian Yajuj dan Majuj?

JAKARTA - Yajuj dan Majuj adalah nama dari dua suku yang digambarkan ganas, tidak berperikemanusiaan, dan beringas. Suku yang diciptakan oleh Allah SWT. ini dapat membawa kehancuran dan kesengsaraan besar bagi manusia di bumi, ketika mereka muncul pada akhir zaman nanti.

Yajuj dan Majuj dipenjara di balik tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain atas permintaan para pemukim di pegunungan, ketika dirinya sedang berkeliling dunia.

Peristiwa ini disebutkan dalam Qs. Al-Kahfi (18:96) di mana para pemukim tersebut memohon bantuan pada Raja Zulkarnain untuk menyingkirkan Yajuj dan Majuj yang jahat.

Akhirnya, Raja Zulkarnain mengisi celah di antara dua gunung dengan balok-balok besi dan suku bengis ini terkurung hingga sekarang.

Banyak spekulasi muncul terkait lokasi tembok yang menghalangi Yajuj dan Majuj keluar. Salah satu yang paling populer adalah rumor bahwa penjara tersebut adalah Tembok Besar China, yang dibangun oleh Raja China Fagfor sekira 3.460 tahun setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi.