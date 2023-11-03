Maklumat Pemerintah 3 November 1945, Lahirnya Partai Politik

JAKARTA - Tonggak awal demokrasi Indonesia dinilai terjadi usai dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945. Maklumat itulah yang mendorong terbentuknya partai-partai politik di Tanah Air.

Adapun tujuan Maklumat tersebut dikeluarkan adalah sebagai persiapan rencana penyelenggaraan pemilu 1946. Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946.

BACA JUGA:

Inilah Alasan Soekarno Tolak Mentah-Mentah Negara berbentuk Kerajaan

Selain itu, Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru. Sayangnya, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir melalui rencana penyelenggaraan Pemilu 1946 itu tidak bisa diwujudkan.

BACA JUGA:

Gagalnya Pemilu 1946 karena bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer Sekutu. Tak ayal, pemilu bukan lagi prioritas kala itu. Pemerintah RI malah memberikan pengumuman yang memuat anjuran untuk membentuk partai politik dengan ketentuan bahwa partai tersebut harus turut serta memperkuat perjuangan RI.