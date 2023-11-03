Gunung Dukono di Halmahera Erupsi Pagi Ini, Letusan Capai 700 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Api Dukono yang terletak di Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pagi ini, Jumat (3/11/2023) pukul 08.30 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 700 meter diatas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Jumat, 03 November 2023, pukul 08:30 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 700 m di atas puncak (± 1787 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah barat. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 2 km.

Bambang mengatakan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )