Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Wamen ATR Distribusikan 30 Sertifikat Wakaf, Tak Ada Lagi Sengketa Tanah

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:06 WIB
Wamen ATR Distribusikan 30 Sertifikat Wakaf, Tak Ada Lagi Sengketa Tanah
Wamen ATR serahkan sertifikat tanah wakaf di Surabaya (Foto: Isitmewa)
A
A
A

 

SURABAYA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendistribusikan puluhan sertifikat tanah wakaf saat mengunjungi Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023). Di Kantor Pertanahan Surabaya 2, terdapat 30 sertifikat tanah wakaf yang didistribusikan oleh Raja Antoni.

Sertifikat tersebut terdiri dari 21 milik perkumpulan Nahdlatul Ulama, 4 sertipikat milik Persyarikatan Muhammadiyah salah satunya taman kanak-kanak, 2 sertifikat milik Yayasan Pendidikan serta 3 sertifikat milik warga.

Wakil Menteri ATR/BPN menjelaskan kepemilikan sertipikat tanah akan melindungi aset yang dimiliki oleh umat sehingga tidak akan terjadi masalah di kemudian hari seperti sengketa tanah.

Hal tersebut menurut Raja Antoni karena sertifikat merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

“Insya Allah besok, lusa, dan seterusnya tidak akan terjadi masalah atas tanah-tanah umat. Sertifikat ini akan sah diakui oleh negara,” kata Wamen ATR.

Raja Antoni menceritakan, ia kerapkali mendapat aduan dari masyarakat mengenai sengketa tanah bukan hanya milik pribadi tetapi juga tanah rumah ibadah. Baginya, sertifikat tersebut menjadi bukti negara hadir melindungi umat.

“Jadi ke depan kamipun akan terus mensertifikasi tanah umat tanpa terkecuali sebagai cara untuk mewujudkan kehadiran negara untuk umat beragama,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006418/laksanakan-reforma-agraria-indonesia-diminta-berbagi-kunci-sukses-di-konferensi-tanah-bank-dunia-9vu8GmruMY.jpg
Laksanakan Reforma Agraria, Indonesia Diminta Berbagi Kunci Sukses di Konferensi Tanah Bank Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/519/2984060/polda-jatim-bekuk-lima-mafia-tanah-di-banyuwangi-dan-pamekasan-mZVp8D3KMF.jpg
Polda Jatim Bekuk Lima Mafia Tanah di Banyuwangi dan Pamekasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/525/2978876/tanah-bergerak-di-bandung-barat-hampir-2-hektare-40-bangunan-rusak-BCoVgSrEj4.jpg
Tanah Bergerak di Bandung Barat Hampir 2 Hektare, 40 Bangunan Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/337/2973662/ahy-siap-berantas-mafia-tanah-tidak-ada-negosiasi-di-situ-Jq98xt6REM.jpg
AHY Siap Berantas Mafia Tanah: Tidak Ada Negosiasi di Situ!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/337/2969728/nirina-dapatkan-kembali-sertifikat-tanahnya-saya-menjadi-bukti-pemberantasan-mafia-tanah-berjalan-SmIiCXz68i.jpg
Nirina Dapatkan Kembali Sertifikat Tanahnya: Saya Menjadi Bukti Pemberantasan Mafia Tanah Berjalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/340/2961232/serahkan-160-sertipikat-menteri-hadi-dorong-konsolidasi-tanah-pertanian-di-lombok-barat-mSgeHNZxCr.jpg
Serahkan 160 Sertipikat, Menteri Hadi Dorong Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement