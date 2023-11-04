Yahukimo Kekurangan Pangan, Partai Perindo Minta Pemerintah Petakan Daerah Rawan

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan menanggapi pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyampaikan bahwa warga Yahukimo tidak meninggal karena kelaparan, tetapi karena kekurangan pangan.

Sebenarnya, menurut Yerry, jika dikaji lebih lanjut, arti kelaparan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah menderita lapar karena tidak ada yang dimakan.

"Jadi warga Yahukimo itu mati karena kekurangan pangan sama saja dengan mati karena kelaparan," ujar Yerry kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Yerry yang juga merupakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial ini menyayangkan laporan dari Bupati Yahukimo kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebutkan bahwa di Kabupaten Yahukimo tidak ada yang mati kelaparan tetapi kekurangan pangan, seperti dikutip dari kanal Youtube Wakil Presiden RI (1/11/2023).

"Sebenarnya kan sudah jelas bahwa akibat kekeringan panjang, maka berdampak pada gagalnya hasil panen komoditas pangan, berakibat pada kekurangan pangan. Kekurangan pangan tidak diatasi, apalagi pada warga miskin yang tidak mampu membeli bahan pangan, berakibat lapar berkelanjutan alias kelaparan. Kelaparan tidak diatasi berujung kematian, logikanya begitu," papar Yerry.

Politisi partai Perindo -- yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini --menyayangkan lambannya tindakan Pemerintah sehingga harus jatuh korban jiwa akibat ketiadaan pangan.

"Harusnya kalau tiga atau empat bulan yang lalu Pemerintah sudah bergerak menyalurkan bantuan bahan pangan, maka 22 nyawa warga Yahukimo itu tidak harus melayang karena kekurangan pangan alias kelaparan," ujarnya.