HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Sultra ke Wakatobi, Serahkan Dana Hibah Masjid hingga Gelar Pasar Murah

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |17:47 WIB
Pj Gubernur Sultra ke Wakatobi, Serahkan Dana Hibah Masjid hingga Gelar Pasar Murah
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

WAKATOBI - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto kunjungi Wakatobi Sabtu (4/11/2023). Di sana, Andap lakukan penyerahan dana hibah masjid dan bansos berupa pembagian sembako, penyaluran beasiswa pendidikan dan juga menggelar pasar murah.

Dana hibah masjid sebesar Rp734,25 juta disalurkan kepada 29 organisasi keagamaan yang berada di Kabupaten Wakatobi. Ke-29 organisasi itu terdiri dari masjid, pesantren, majelis taklim dan yayasan lainnya yang bergerak di bidang keagamaan.

“Alhamdulillah telah tersalurkan dana hibah sekitar 734 juta yang disalurkan ke berbagai organisasi keagamaan di Wakatobi ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ujar Andap.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan kunjungan kali ini juga, Andap menyalurkan bantuan kepada 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Marina Togo Mowondo, Wakatobi

Paket sembako yang dibagikan itu terdiri dari beras premium sebanyak 5 kilogram, minyak goreng sebanyak 1 liter dan gula sebanyak 1 kilogram.

"Pembagian 2.000 paket Sembako ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional. Tujuannya untuk membantu meringankan beban masyarakat," ungkapnya.

 BACA JUGA:

Selain dana hibah dan pembagian sembako, Andap juga memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi 40 siswa SMA/SMK.

"Semoga bantuan ini bermanfaat, terlebih bagi adik-adik semua agar semakin giat belajar," ujarnya.

Pemberian dana hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan ini sekaligus dibarengi dengan penyelenggaraan pasar murah. Andap mengungkapkan pihaknya telah menyediakan beragam Sembako. Di antaranya beras medium sebanyak 12 ton dan beras premium 6 ton.

Halaman:
1 2
      
